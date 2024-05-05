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На війні загинув Герой из Днепропетровщины Віталій Гудожник

Сегодня 11:23
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В Донецкой области возле Урожайного 30 апреля погиб Герой Виталий Гудожник.

Новости Днепра про На війні загинув Герой из Днепропетровщины Віталій Гудожник

Об этом сообщил городской голова Каменского Андрей Белоусов.

Выполняя боевые задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии российской федерации, верный Военной присяге, проявив стойкость, мужество и отвагу погиб солдат Гудожник Виталий Викторович. От имени всего общества, Каменского городского совета, исполнительного комитета и лично от себя выражаю глубокие соболезнования родным и близким павшего защитника, — говорится в сообщении главы города.

Мужчина родился 6 марта 1982 года в Днепродзержинске. В 2009 году окончил местный индустриальный техникум. В апреле 2022 года стал в ряды Нацгвардии Украины и защищал Родину от захватчиков.

Редакция выражает искренние соболезнования родным, близким и побратимам Героя.

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