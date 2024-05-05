На війні загинув Герой из Днепропетровщины Віталій Гудожник

Об этом сообщил городской голова Каменского Андрей Белоусов.
Выполняя боевые задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии российской федерации, верный Военной присяге, проявив стойкость, мужество и отвагу погиб солдат Гудожник Виталий Викторович. От имени всего общества, Каменского городского совета, исполнительного комитета и лично от себя выражаю глубокие соболезнования родным и близким павшего защитника, — говорится в сообщении главы города.
Мужчина родился 6 марта 1982 года в Днепродзержинске. В 2009 году окончил местный индустриальный техникум. В апреле 2022 года стал в ряды Нацгвардии Украины и защищал Родину от захватчиков.
Редакция выражает искренние соболезнования родным, близким и побратимам Героя.
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