Усик – Фьюри: сегодня состоится бой за звание абсолютного чемпиона мира

Украинский тяжеловес Александр Усик проведет бой против Тайсона Фьюри, за звание абсолютного чемпиона мира.
Вечер бокса начнется около 23 часов поединком Опетайа-Бриедис.
Фрэнк Санчес мз Кубы и немец Агит Кабайел определят обладателя титула WBC в супертяжелом весе.
Также запланированы несколько поединков в андеркате между боксерами мало известными широкой публике.
Главный бой состоится примерно в 00:30 по киевскому времени.
В Украине бой будет транслировать медиасервис Megogo.
Букмекеры считают именно британца фаворитом на досрочное завершение боя, но у Усика очень хорошие шансы одержать победу по решению судей.
Отметим, что Усик может вернуть титул абсолютного чемпиона мира в Украину. Раньше все пояса в тяжелом весе собирал Владимир Кличко.
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