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Усик – Фьюри: сегодня состоится бой за звание абсолютного чемпиона мира

Сегодня 14:59
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Сегодня поздно вечером на Kingdom Arena в Эр-Рияде состоится самое ожидаемое сражение года.

Новости Днепра про Усик – Фьюри: сегодня состоится бой за звание абсолютного чемпиона мира

Украинский тяжеловес Александр Усик проведет бой против Тайсона Фьюри, за звание абсолютного чемпиона мира.

Вечер бокса начнется около 23 часов поединком Опетайа-Бриедис.

Фрэнк Санчес мз Кубы и немец Агит Кабайел определят обладателя титула WBC в супертяжелом весе.

Также запланированы несколько поединков в андеркате между боксерами мало известными широкой публике.

Главный бой состоится примерно в 00:30 по киевскому времени.

В Украине бой будет транслировать медиасервис Megogo.

Букмекеры считают именно британца фаворитом на досрочное завершение боя, но у Усика очень хорошие шансы одержать победу по решению судей.

Отметим, что Усик может вернуть титул абсолютного чемпиона мира в Украину. Раньше все пояса в тяжелом весе собирал Владимир Кличко.

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Новости Днепра про Усик – Фьюри: сегодня состоится бой за звание абсолютного чемпиона мираУкраїнська Новости Днепра про Усик – Фьюри: сегодня состоится бой за звание абсолютного чемпиона мираРусский

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