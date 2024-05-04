Операция «Утята»: на Победе местные жители спасли заблудившихся птиц

В Днепре на проспекте Героев 40 заметили утку с детенышами.
Об этом сообщают жители.
Группа неравнодушных местных жителей перевела утку с малышами к ближайшему озеру. Оно находится у дома, где уток впервые увидели.
Что интересно, это уже второй подобный случай через неделю в этом районе.
В прошлый раз сразу 8 утят без мамы обнаружили возле дома №130, рядом с Набережной Победы.
Вчера мы писали о том, что в Кривом Роге спасли собачку, которую накануне замуровали под землю коммунальщики.
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