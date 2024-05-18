Ночью над Днепропетровщиной силы ПВО уничтожили вражеский шахед

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Ночью в Павлоградском районе защитники уничтожили вражеский шахед. За точную работу спасибо бойцам ПВК «Схід», — говорится в сообщении главы ОВА.
В других общинах области ночь прошла без обстрелов.
Всего ночью оккупанты атаковали 13-ю ударными БпЛА типа «Shahed-131/136» из районов Приморско-Ахтарск и Курск – рф.
В результате противовоздушного боя зенитными ракетными подразделениями, мобильными огневыми группами Воздушных Сил и Сил обороны Украины были сбиты все 13 «шахедов».
Вчера мы писали о том, что в Днепре опровергли новость о приезде сотен военных из других областей для усиления ТЦК.
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