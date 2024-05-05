Враг ночью атаковал Днепропетровщину «шахедами»: возникли пожары

Сегодня ночью оккупанты атаковали Днепропетровщину.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

У кого еще есть сомнения в любви «старшего брата» «Единый народ», «единая церковь»? Ночью враг атаковал область «шахедами». Бойцы ПВК «Восход» уничтожили 12 беспилотников. По одному избили в Криворожском и Никопольском районах, еще десять — в Днепровском, — говорится в сообщении главы ОВА.

В Днепре из-за падения обломков повреждены инфраструктурные объекты.

В результате атаки враждебными БПЛА в Днепре повреждены инфраструктурные объекты. Произошло 2 возгорания по разным адресам, — говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

В Днепре также повреждена многоэтажка. К счастью, всюду обошлось без пострадавших.

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