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В Днепре ночью на улице Набережная Победы произошло смертельное ДТП

Сегодня 09:25
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Днепре сегодня ночью произошла смертельная авария

Новости Днепра про В Днепре ночью на улице Набережная Победы произошло смертельное ДТП

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Ночью в 00:12 в Службу спасения «101» поступило сообщение о ДТП, которое произошло на улице Набережная Победы Соборного района города Днепр. По прибытию к месту происшествия спасатели установили, что водитель легкового автомобиля Geely CK не справился с управлением и столкнулся с электроопорой, — говорится в сообщении.

Работники скорой помощи до прибытия спасателей деблокировали женщину из изуродованного автомобиля и госпитализировали ее в больницу.

В результате ДТП водителя зажало в авто.

Сотрудники ГСЧС с помощью гидравлического инструмента деблокировали мужчину без признаков жизни.

Сотрудники Нацполиции будут выяснять все обстоятельства аварии.

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