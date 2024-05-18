В бою на Донетчине погиб Герой из Днепропетровской области Константин Рогачев

В боях за Украину погиб старший солдат Рогачев Константин Вадимович.

Об этом сообщил Каменский городской голова Андрей Билоусов.

Пятого мая вблизи населенного пункта Тоненько в Донецкой области, в бою за свободную и независимую Украину, погиб старший солдат Рогачев Константин Вадимович. От имени всего общества, Каменского городского совета, исполнительного комитета и лично от себя выражаю глубокие соболезнования родным и близким павшего защитника, — говорится в сообщении главы города.

Мужчина родился 25 ноября 1991 в Днепродзержинске. В 2010 году окончил местное ПТУ №26. В том же году проходил срочную службу.

В ВСУ Константин Рогачев стал в марте 2022 года, почти сразу после начала полномасштабного российского вторжения.

У Героя дома остались жена, дочь и мать.

Редакция выражает искренние соболезнования родным, близким и собратьям Защитника Украины.

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