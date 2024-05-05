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  • Бывший игрок «Днепра» Артем Довбик забил «Барселоне» и помог команде победить

Бывший игрок «Днепра» Артем Довбик забил «Барселоне» и помог команде победить

Сегодня 08:13
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Сенсационная "Жирона" бывшего игрока "Днепра" Довбика снова разбила "Барселону".

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В последнем туре Ла Лиги «Жирона» принимала каталонскую «Барселону» у себя дома.

Уже в начале матча команды обменялись голами. За «блаугранаc» отличился Кристенсен на 3-й минуте.

Но не успела пройти и минута Артем Довбык сравнял счет точным ударом головой.

Еще до перерыва каталонцы вышли вперед благодаря голу Левандовски.

Во второй половине встречи забивала только «Жирона». Дубль Порту, мяч Гутьереса и голевой ассист от Довбика помог одолеть Барселону второй раз за сезон со счетом 4:2.

Теперь Артем вместе с другим украинцем Цыганковым сыграют за «Жирону» в Лиге Чемпионов.

Кстати, еще один бывший игрок «Днепра» Андрей Лунин со своим «Реалом» выиграл чемпионат Испании. Это уже восьмой трофей воспитанника «Металлиста» в составе «сливочных».

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