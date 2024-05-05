Расписание движения общественного транспорта в Днепре на Пасху

В городском совете города рассказали о расписании движения общественного транспорта.
По сообщению Днепровского горсовета, транспорт работает по режиму выходного дня.
Все маршруты общественного транспорта будут работать в штатном режиме по расписанию выходного дня. В общей сложности на маршруты электротранспорта выйдет 150 единиц подвижного состава, — говорится на официальном портале горсовета.
Жители города смогут воспользоваться услугами 92 автобусных маршрутов, с общим количеством 629 автобусов (из них 89 – большой вместимости).
Сегодня мы писали об успехах бывшего игрока ФК «Днипро» в испанской Ла Лиге.
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