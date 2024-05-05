Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Расписание движения общественного транспорта в Днепре на Пасху

Сегодня 09:51
просмотров

Сегодня, 5 мая, в Днепре отмечают Пасху.

Новости Днепра про Расписание движения общественного транспорта в Днепре на Пасху

В городском совете города рассказали о расписании движения общественного транспорта.

По сообщению Днепровского горсовета, транспорт работает по режиму выходного дня.

Все маршруты общественного транспорта будут работать в штатном режиме по расписанию выходного дня. В общей сложности на маршруты электротранспорта выйдет 150 единиц подвижного состава, — говорится на официальном портале горсовета.

Жители города смогут воспользоваться услугами 92 автобусных маршрутов, с общим количеством 629 автобусов (из них 89 – большой вместимости).

Сегодня мы писали об успехах бывшего игрока ФК «Днипро» в испанской Ла Лиге.

Читайте также:

Новости Днепра про Расписание движения общественного транспорта в Днепре на ПасхуУкраїнська Новости Днепра про Расписание движения общественного транспорта в Днепре на ПасхуРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Враг ночью атаковал Днепропетровщину «шахедами»: возникли пожары
    Новости Днепра
    Сегодня 10:35
    Враг ночью атаковал Днепропетровщину «шахедами»: возникли пожары

    Сегодня ночью оккупанты атаковали Днепропетровщину.

    Бывший игрок «Днепра» Артем Довбик забил «Барселоне» и помог команде победить
    Новости Днепра
    Сегодня 08:13
    Бывший игрок «Днепра» Артем Довбик забил «Барселоне» и помог команде победить

    Сенсационная "Жирона" бывшего игрока "Днепра" Довбика снова разбила "Барселону".

    Операция «Утята»: на Победе местные жители спасли заблудившихся птиц
    Новости Днепра
    Вчера 20:44
    Операция «Утята»: на Победе местные жители спасли заблудившихся птиц

    В Днепре на проспекте Героев заметили утку с заблудившимися детенышами.

    В Днепропетровской области правоохранители разоблачили мужчину на хранении боеприпасов
    Новости Днепра
    Вчера 19:59
    В Днепропетровской области правоохранители разоблачили мужчину на хранении боеприпасов

    Криворожские полицейские разоблачили злоумышленника.

    Последние новости

    Враг ночью атаковал Днепропетровщину «шахедами»: возникли пожары
    Враг ночью атаковал Днепропетровщину «шахедами»: возникли пожары

    Сегодня ночью оккупанты атаковали Днепропетровщину.

    Сегодня 10:35
    1
    просмотров
    Бывший игрок «Днепра» Артем Довбик забил «Барселоне» и помог команде победить
    Бывший игрок «Днепра» Артем Довбик забил «Барселоне» и помог команде победить

    Сенсационная "Жирона" бывшего игрока "Днепра" Довбика снова разбила "Барселону".

    Сегодня 08:13
    9
    просмотров
    Погода на 5 мая: в Днепре ожидается переменная облачность
    Погода на 5 мая: в Днепре ожидается переменная облачность

    Хорошего дня, друзья!

    Сегодня 06:15
    4
    просмотров
    Операция «Утята»: на Победе местные жители спасли заблудившихся птиц
    Операция «Утята»: на Победе местные жители спасли заблудившихся птиц

    В Днепре на проспекте Героев заметили утку с заблудившимися детенышами.

    Вчера 20:44
    7
    просмотров
    В Днепропетровской области правоохранители разоблачили мужчину на хранении боеприпасов
    В Днепропетровской области правоохранители разоблачили мужчину на хранении боеприпасов

    Криворожские полицейские разоблачили злоумышленника.

    Вчера 19:59
    7
    просмотров
    Враг обстреливал Никополь в течение дня: пострадала 57-летняя женщина
    Враг обстреливал Никополь в течение дня: пострадала 57-летняя женщина

    Сегодня враг снова стрелял по Никополю.

    Вчера 18:51
    3
    просмотров
    Силы ПВО сбили над Днепропетровщиной ракету КАР Х-59/69
    Силы ПВО сбили над Днепропетровщиной ракету КАР Х-59/69

    Спасибо Защитникам неба!

    Вчера 17:30
    5
    просмотров
    Бразильские легионеры СК Днепр-1 покинули команду из-за войны
    Бразильские легионеры СК Днепр-1 покинули команду из-за войны

    Легионеры СК Днепр-1 уехали из команды из-за обстрелов.

    Вчера 16:37
    32
    просмотров
    В Днепре ретро-трамвай столкнулся с автомобилем службы такси Uklon
    В Днепре ретро-трамвай столкнулся с автомобилем службы такси Uklon

    Сегодня в Днепре на проспекте Дмитрия Яворницкого произошла авария

    Вчера 14:53
    7
    просмотров
    В Днепре ретро-трамвай столкнулся с автомобилем службы такси Uklon
    В Днепре ретро-трамвай столкнулся с автомобилем службы такси Uklon

    В результате вражеской атаки без света в Днепропетровской области остаются 5,2 тысячи абонентов. В г. Никополь из-за обстрелов поврежден газопровод в частный дом. Утечка газа устранена, — говорится в сообщении Минэнерго в Facebook. Спасатели ГСЧС рассказали, что сегодня российские войска…

    Вчера 13:08
    2
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх