Расписание движения общественного транспорта в Днепре на Пасху

Сегодня, 5 мая, в Днепре отмечают Пасху.

В городском совете города рассказали о расписании движения общественного транспорта.

По сообщению Днепровского горсовета, транспорт работает по режиму выходного дня.

Все маршруты общественного транспорта будут работать в штатном режиме по расписанию выходного дня. В общей сложности на маршруты электротранспорта выйдет 150 единиц подвижного состава, — говорится на официальном портале горсовета.

Жители города смогут воспользоваться услугами 92 автобусных маршрутов, с общим количеством 629 автобусов (из них 89 – большой вместимости).

Сегодня мы писали об успехах бывшего игрока ФК «Днипро» в испанской Ла Лиге.

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