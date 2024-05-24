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Боец из Днепровской бригады стал чемпионом мира по карате

Сегодня 11:33
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Военный, который служит в 93-й бригаде Холодный Яр, завоевал две награды на Чемпионате мира по карате.

Новости Днепра про Боец из Днепровской бригады стал чемпионом мира по карате

Чемпионат мира по караке ИРИГУМИ-ГО и ИРИГУМИ-ДЗЮ проходил 11-12 мая в Польше, в городе Щецин. Николай Соя, служащий в рядах 93-й бригады Холодный Яр, получил золото в дисциплине ИРИГУМИ-ДЗЮ и стал чемпионом мира. Также он завоевал серебро в дисциплине ИРИГУМИ-ГО.

Об этом сообщили на странице 93-й бригады Холодный Яр в Facebook.

«Николай Соя, старший лейтенант в реактивной батарее холодноярцев, завоевал для Украины две награды в весовых категориях до 84-х кг, а именно: золото в дисциплине ИРИГУМИ-ДЗЮ и серебро в дисциплине ИРИГУМИ-ГО», — говорится в сообщении.

Новости Днепра про Боец из Днепровской бригады стал чемпионом мира по карате

В бригаде рассказали, что Николай Соя родился в Николаевской области в городе Вознесенск. В четыре года отец подарил ему кимоно в День рождения и привил любовь к спорту. После школы мужчина пошел учиться на военного и в 2020 году присоединился к рядам 93-й бригады Холодный Яр, в которой служит до сих пор.

Во время службы, несмотря на обстрелы и другие препятствия, Николай с позывным «Монах» продолжал тренироваться.

«У меня было только небо над головой, штанга и подручные средства. Просил своего командира взвод, чтобы он где-то бил меня, где-то спарринговал, предупредив не бить в ответ», — рассказал Николай Соя.

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