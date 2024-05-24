Выбил стену в гараже: в Днепре вор с опытом похитил автомобиль

Вор с опытом придумал оригинальный способ, чтобы угнать авто из гаража.

В Днепре правоохранители задержали автоугонщика. В полицию 28 апреля обратился местный житель, который пожаловался на то, что у него угнали авто из гаража в Новокодакском районе. Неизвестный вор выбил стену помещения, где стояла машина, а затем залез внутрь и завладел чужой Toyota RAV4.

Через несколько дней машину нашли в поле на территории Днепровского района. Угонщиком авто оказался 36-летний житель Днепра, уже неоднократно имевший проблемы с законом. Только в этом году он вышел из тюрьмы, но уже успел совершить преступление.

Мужчину взяли под стражу и объявили ему о подозрении ч. 2 ст. 289 УК Украины. За преступление ему грозит до 8 лет лишения свободы.

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