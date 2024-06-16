На Днепропетровщине из Самары изъяты 24 браконьерские сети

Об этом сообщает Днепропетровский рыбоохранный патруль в соцсетях.
Так, 12 июня 2024 г. во время проведения рыбоохранных рейдов рыбпатрульные обнаружили запрещенные орудия лова в прибрежной зоне г. Самара, вблизи с. Новоселовка Новомосковского района Днепропетровской области. В частности, изъяли 24 бесхозяйственные сетки общей протяженностью 1,7 км, — говорится в сообщении рыбпатрульных.
Владельцев браконьерских средств обнаружить не удалось. По факту изъятия составлены акты.
Сетки уже переданы в рыбоохранный патруль.
Все неравнодушные граждане могут сообщить о нарушении правил рыболовства на «горячую» линию по телефону (096) 400-02-50.
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