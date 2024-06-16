В Днепре на улице Рабочий водитель ВАЗ сбил мужчину и женщину на «зебре»

Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр Оперативный».
По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ сбил на пешеходном переходе мужчину и женщину.
О причинах аварии и степени тяжести пострадавших не сообщается.
На месте работала карета скорой помощи и следователи по ДТП.
Пока пробок на этом участке дороги нет.
Сегодня мы писали о сильном ливне в Днепре, который серьезно осложнил движение на некоторых улицах города.
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