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В Днепре настоящее нашествие жуков-оленей

Сегодня 17:53
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В Днепре значительно выросло количество жуков-оленей.

Новости Днепра про В Днепре настоящее нашествие жуков-оленей

В этом году популяция рогачей значительно выросла.

Местные жители встречают «оленей» в парке Шевченко, в Ботаническом саду, на Западном. Некоторые из них даже залетают в дома днепрян на свет.

Зоологи объясняют это тем, что каждые 7 лет жуки-олени находят новые места для размножения.

Жук-олень — это одно из самых больших насекомых в Украине. Раньше их можно было встретить повсюду, но из-за вырубки лесов популяция насекомых значительно уменьшилась.

Если вы нашли этого великана, старайтесь осторожно отнести его к траве. Жуки не переносят болезни и считаются санитарами леса.

Сегодня мы писали о том, что на Днепропетровщине из Самары изъяты 24 браконьерские сети.

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