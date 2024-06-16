В Днепре не утихает ливень: некоторые улицы подтопило, автобусы дрифтуют на дороге

Как и прогнозировали синоптики, Днепр сегодня накрыл мощный ливень.
Дождь начался сегодня утром и продолжается до сих пор.
Некоторые улицы подтоплены и автомобилям приходится буквально плыть по дороге.
На проспекте Дмитрия Яворницкого пассажирский автобус чуть не попал в аварию.
Видео: «Дніпро Оперативний«.
Лишь чудом водитель избежал столкновения благодаря навыкам экстримального дрифта в городе. К счастью, никто не пострадал.
На улице Большой Диевской произошло ДТП, но дождь здесь ни при чем. Водители просто не поняли друг друга на перекрестке.
Известно также о ДТП на перекрестке Слобожанского и Старочумакского.
Сегодня мы писали об обстреле Никопольщины.
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