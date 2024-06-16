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  • В Днепре не утихает ливень: некоторые улицы подтопило, автобусы дрифтуют на дороге

В Днепре не утихает ливень: некоторые улицы подтопило, автобусы дрифтуют на дороге

Сегодня 15:02
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Сегодня в Днепре целый день не утихает сильный дождь.

Новости Днепра про В Днепре не утихает ливень: некоторые улицы подтопило, автобусы дрифтуют на дороге

Как и прогнозировали синоптики, Днепр сегодня накрыл мощный ливень.

Дождь начался сегодня утром и продолжается до сих пор.

Некоторые улицы подтоплены и автомобилям приходится буквально плыть по дороге.

На проспекте Дмитрия Яворницкого пассажирский автобус чуть не попал в аварию.

Видео: «Дніпро Оперативний«.

Лишь чудом водитель избежал столкновения благодаря навыкам экстримального дрифта в городе. К счастью, никто не пострадал.

На улице Большой Диевской произошло ДТП, но дождь здесь ни при чем. Водители просто не поняли друг друга на перекрестке.

Новости Днепра про В Днепре не утихает ливень: некоторые улицы подтопило, автобусы дрифтуют на дороге

Известно также о ДТП на перекрестке Слобожанского и Старочумакского.

Сегодня мы писали об обстреле Никопольщины.

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Новости Днепра про В Днепре не утихает ливень: некоторые улицы подтопило, автобусы дрифтуют на дорогеУкраїнська Новости Днепра про В Днепре не утихает ливень: некоторые улицы подтопило, автобусы дрифтуют на дорогеРусский

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