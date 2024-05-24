Нашестя бджіл триває: у Дніпрі сотні комах оселилися біля квартир багатоповерхівки

Цьогоріч у Дніпрі спостерігається аномальна активність бджіл. Сімейства цих комах, які збираються в рої, помічали у різних районах міста. Раніше сотні бджіл обліпили паркан на Запорізькому шосе, а на вулиці Мечникова вулик впав на припарковану автівку.
Цього разу бджоли окупували балкон місцевих жителів на Слобожанському проспекті. За словами пані Анни, яка попросила про допомогу в соцмережах, сотні медоносних комах оселилися в неї на балконі.
Шановні пасічники! Допоможіть, будь ласка! Зі вчора під балконом другого поверху залетів рій бджіл – летіти звідти схоже не збираються. Може хтось бажає до свого вулика приїхати та забрати сімейство? Бо в таку спеку не можемо навіть вікно в дитячій відчинити. Локація Слобожанський – Петра Яцика, – написала жінка в Facebook.
Згодом Анна повідомила, що проблему вирішили. Знайшовся бджоляр, який погодився зняти рій та “працевлаштувати” бджіл. У коментарях люди зазначили, що при потребі можна звернутися до рятувальників, які можуть прибрати скупчення комах. Однак шукати пасічників, які зможуть прихистити бджіл, треба самому.
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