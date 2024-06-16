Никопольщина в течение дня была под ударом вражеских войск: пострадали два человека

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
В течение дня Никопольщина была под ударом русских войск. Район атаковали дронами-камикадзе, сбрасывали боеприпасы из БпЛА, били из тяжелой артиллерии. Пострадали двое людей – 60-летняя женщина и 57-летний мужчина. У обоих осколочные ранения, оказана вся необходимая помощь, — говорится в сообщении главы ОВА.
Оба пострадавших будут лечиться амбулаторно.
Враг целился по инфраструктуре региона. Под обстрелом находились Никополь, Мировская и Марганецкая община.
Повреждена жилая девятиэтажка, четыре частных дома, дачный дом, легковой автомобиль.
В других общинах Днепропетровщины день прошел без обстрелов.
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