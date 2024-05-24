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  • У Кривому Розі водій пожертвував собою, аби не збити пішохода: деталі ДТП

У Кривому Розі водій пожертвував собою, аби не збити пішохода: деталі ДТП

Сьогодні 11:13
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У Кривому Розі на Дніпропетровщині водій ризикнув собою, аби врятували пішохода.

Новости Днепра про У Кривому Розі водій пожертвував собою, аби не збити пішохода: деталі ДТП

Ввечері 23 травня, у Кривому Розі на вулиці Сергія Колачевського трапилася ДТП. За даними місцевих ЗМІ, 21-річний водій влетів у стовп, бо намагався не наїхати на жінку-пішохода. 

Жінка перебігала дорогу в недозволеному місці. Чоловік намагався уникнути зіткнення, але не впорався з керуванням і влетів у стовп. За словами очевидців, від удару він вилетів з салону через пасажирські бокові двері.

21-річного водія госпіталізували у тяжкому стані, у нього численні переломи та ймовірно пошкодження внутрішніх органів, а жінка відбулася переляком.

Новости Днепра про У Кривому Розі водій пожертвував собою, аби не збити пішохода: деталі ДТП

Нагадаємо, Дніпропетровщина – у трійці антилідерів з найбільшою кількістю ДТП.

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Новости Днепра про У Кривому Розі водій пожертвував собою, аби не збити пішохода: деталі ДТПУкраїнська

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