У Кривому Розі водій пожертвував собою, аби не збити пішохода: деталі ДТП

Ввечері 23 травня, у Кривому Розі на вулиці Сергія Колачевського трапилася ДТП. За даними місцевих ЗМІ, 21-річний водій влетів у стовп, бо намагався не наїхати на жінку-пішохода.
Жінка перебігала дорогу в недозволеному місці. Чоловік намагався уникнути зіткнення, але не впорався з керуванням і влетів у стовп. За словами очевидців, від удару він вилетів з салону через пасажирські бокові двері.
21-річного водія госпіталізували у тяжкому стані, у нього численні переломи та ймовірно пошкодження внутрішніх органів, а жінка відбулася переляком.
Нагадаємо, Дніпропетровщина – у трійці антилідерів з найбільшою кількістю ДТП.
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