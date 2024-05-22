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У Дніпрі на одній вулиці відбулося два ДТП за участі п’яних водіїв

Сьогодні 09:39
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Опівночі та зранку 22 травня на Великій Діївській відбулося одразу два ДТП за участі водіїв у нетверезому стані.

Новости Днепра про У Дніпрі на одній вулиці відбулося два ДТП за участі п'яних водіїв

Патрульна поліція Дніпропетровської області повідомила про те, що опівночі нетверезий водій автомобіля Mercedes Benz скоїв ДТП з кермувальником авто Mazda. За попередньою інформацією, ніхто з них не постраждав.

Патрульні попросили чоловіка пройти тест за допомогою Драгера. У крові водія Mercedes виявили 2,66 проміле алкоголю. На нього склали протокол. Новости Днепра про У Дніпрі на одній вулиці відбулося два ДТП за участі п'яних водіїв

А вже зранку Telegram-канали опублікували фотографії також з вулиці Велика Діївська, на яких вже видно як поліція виписує протокол вже іншому кермувачу. Свідки повідомили про те, що п’яний водій збив чоловіка на пішохідному переході. Небайдужі громадяни надали першу допомогу чоловіку. За прибуття поліції у водія авто виявили 2,82 проміле на Драгері.

Раніше ми писали про те, що на трасі Дніпро– Кривий Ріг сталася смертельна ДТП: треба допомога у встановленні особи загиблої жінки.

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