У середу, 22 травня, автівка протаранила стовп біля входу до супермаркету АТБ. Як розповіли очевидці, інцидент трапився на проспекті Калнишевського. Повідомляється, що машина нібито зачепила жінку, яка в той момент була біля магазину. Про стан постраждалої наразі нічого не відомо.
На відео та фото, які поширили у мережі, видно, що автівка врізалася в один зі стовпів, які тримають ґанок супермаркету. Машина досить сильно понівечена. Що з водієм – не повідомляється.
Біля місця інциденту зібрався натовп. Про те, чи викликали на місце правоохоронців або медиків інформації станом на зараз немає.
Нагадаємо, раніше у Дніпрі водійка в’їхала в супермаркет АТБ. Це трапилося на вулиці Космічній. Власниця автомобіля Mitshubishi Grandis скоїла наїзд на скляну стіну супермаркету, в результаті чого та розбилася. Пізніше з’ясувалося, що водійка була в стані алкогольного сп’яніння.
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