У Дніпрі на Набережній Заводській автівка в’їхала в білборд

Сьогодні у Дніпрі сталася серйозна ДТП.

Про це повідомляє Telegram-канал “Хдніпро“.

Про деталі ДТП інформації немає. Судячи з кадрів з місця події, авто врізалося в білборд на великій швидкості.

Про загиблих чи травмованих не повідомляється, автівка пошкоджена дуже сильно.

Сьогодні також за варусом на Ломівському здійнялася автівка.

Небайдужі громадяни кинулися на допомогу та тушили транспортний засіб усіма підручними засобами.

Сьогодні ми писали про те, що у Дніпрі на Новому мосту врятували рудого кошеня. Про власників пухнастого поки що нічого невідомо.

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