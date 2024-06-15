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У Дніпрі на Набережній Заводській автівка в’їхала в білборд

Сьогодні 15:23
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Сьогодні у Дніпрі сталася серйозна ДТП.

Новости Днепра про У Дніпрі на Набережній Заводській автівка в'їхала в білборд

Про це повідомляє Telegram-канал “Хдніпро“.

Про деталі ДТП інформації немає. Судячи з кадрів з місця події, авто врізалося в білборд на великій швидкості.

Про загиблих чи травмованих не повідомляється, автівка пошкоджена дуже сильно.

Сьогодні також за варусом на Ломівському здійнялася автівка. 

Новости Днепра про У Дніпрі на Набережній Заводській автівка в'їхала в білборд

Небайдужі громадяни кинулися на допомогу та тушили транспортний засіб усіма підручними засобами.

Сьогодні ми писали про те, що у Дніпрі на Новому мосту врятували рудого кошеня. Про власників пухнастого поки що нічого невідомо.

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Новости Днепра про У Дніпрі на Набережній Заводській автівка в'їхала в білбордУкраїнська

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