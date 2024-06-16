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У Дніпрі на вулиці Робочій водій ВАЗ збив чоловіка та жінку на “зебрі”

Сьогодні 16:20
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Сьогодні у Дніпрі трапилася чергова ДТП.

Новости Днепра про У Дніпрі на вулиці Робочій водій ВАЗ збив чоловіка та жінку на

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро Оперативний”.

За попередньою інформацією, водій автомобіля ВАЗ збив на пішоходному переході чоловіка та жінку.

Про причини аварії та ступінь важкості постраждалих не повідомляється.

На місці працювала карета швидкої допомоги та слідчі з ДТП.

Наразі заторів на цьому участку дороги немає. 

Сьогодні ми писали про сильну зливу у Дніпрі, яка серйозно ускладнила рух на деяких вулицях міста.

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