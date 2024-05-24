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Дніпропетровщина – у трійці антилідерів з найбільшою кількістю ДТП

Сьогодні 10:07
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Дніпропетровщина вже другий рік поспіль очолює трійку областей з найбільшою кількістю ДТП.

Новости Днепра про Дніпропетровщина - у трійці антилідерів з найбільшою кількістю ДТП

Згідно існуючої статистики з початку цього року Дніпропетровська область вже має близько 6475 ДТП. Внаслідок них травми дістали приблизно 8155 осіб. До речі, така статистика перевищила проміжки минулого року: за кількістю ДТП на 6%, а за кількістю постраждалих внаслідок аварій – на 8%. 

Таким чином найбільше дорожніх транспортних пригод із загиблими або травмованими наразі мають Дніпропетровська, Львівська та Київська область.

Варто зазначити, що, на щастя, Дніпропетровщина не ввійшла в список антилідерів областей, де причиною ДТП стали діти. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що в автівці люди згоріли заживо: на Дніпропетровщині відбулась ДТП зі смертельним наслідком.

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Новости Днепра про Дніпропетровщина - у трійці антилідерів з найбільшою кількістю ДТПУкраїнська Новости Днепра про Дніпропетровщина - у трійці антилідерів з найбільшою кількістю ДТПРусский

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