У Дніпрі не вщухає злива: деякі вулиці підтопило, автобуси дрифтують на дорозі

Сьогодні у Дніпрі цілий день не вщухає рясний дощ.

Як і прогнозували синоптики, Дніпро сьогодні накрила потужна злива.

Дощ почався сьогодні вранці й продовжується дотепер.

Деякі вулиці підтоплені й автівкам доводиться буквально пливти по дорозі.

На проспекті Дмитра Яворницького пасажирський автобус ледь не потрапив в аварію.

Відео: “Дніпро Оперативний“.

Лише дивом водій уник зіткнення, завдяки навичкам екстримального дрифту у місті. На щастя, ніхто не постраждав.

На вулиці Великій Діївська трапилася ДТП, але дощ тут ні до чого. Водії просто не порозумілися на перехресті.

Відомо також про ДТП на перехресті Слобожанського та Старочумацької.

Сьогодні ми писали про обстріл Нікопольщини.

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