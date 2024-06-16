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  • У Дніпрі не вщухає злива: деякі вулиці підтопило, автобуси дрифтують на дорозі

У Дніпрі не вщухає злива: деякі вулиці підтопило, автобуси дрифтують на дорозі

Сьогодні 15:02
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Сьогодні у Дніпрі цілий день не вщухає рясний дощ.

Новости Днепра про У Дніпрі не вщухає злива: деякі вулиці підтопило, автобуси дрифтують на дорозі

Як і прогнозували синоптики, Дніпро сьогодні накрила потужна злива.

Дощ почався сьогодні вранці й продовжується дотепер. 

Деякі вулиці підтоплені й автівкам доводиться буквально пливти по дорозі.

На проспекті Дмитра Яворницького пасажирський автобус ледь не потрапив в аварію.

Відео: “Дніпро Оперативний“.

Лише дивом водій уник зіткнення, завдяки навичкам екстримального дрифту у місті. На щастя, ніхто не постраждав.

На вулиці Великій Діївська трапилася ДТП, але дощ тут ні до чого. Водії просто не порозумілися на перехресті. 

Новости Днепра про У Дніпрі не вщухає злива: деякі вулиці підтопило, автобуси дрифтують на дорозі

Відомо також про ДТП на перехресті Слобожанського та Старочумацької.

Сьогодні ми писали про обстріл Нікопольщини.

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Новости Днепра про У Дніпрі не вщухає злива: деякі вулиці підтопило, автобуси дрифтують на дорозіУкраїнська

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