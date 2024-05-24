В Кривом Роге водитель пожертвовал собой, чтобы не сбить пешехода: детали ДТП

В Кривом Роге на Днепропетровщине водитель рискнул собой, чтобы спасли пешехода.

Вечером 23 мая, в Кривом Роге на улице Сергея Колачевского произошло ДТП. По данным местных СМИ, 21-летний водитель влетел в столб, потому что пытался не наехать на женщину-пешехода.

Женщина перебегала дорогу в неположенном месте. Мужчина пытался избежать столкновения, но не справился с управлением и влетел в столб. По словам очевидцев, от удара он вылетел из салона через пассажирскую боковую дверь.

21-летний водитель госпитализирован в тяжелом состоянии, у него многочисленные переломы и вероятно повреждения внутренних органов. А вот женщина отделалась испугом.

Напомним, Днепропетровщина – в тройке антилидеров с наибольшим количеством ДТП.

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