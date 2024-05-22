Дніпропетровщина — у п’ятірці областей з найбільшим руйнуванням медзакладів

Дніпропетровська область входить у п'ятірку областей з найбільшими руйнуваннями медзакладів.

За час повномасштабної війни країною агресором було пошкоджено 1604 об’єкти медзакладів та ще 211 зруйновано повністю.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я України.

Найбільших втрат, окрім Дніпропетровщини, зазнала Харківщина, Донеччина, Миколаївщина, Київщина, Чернігівщина, Запоріжжя та Херсонщина.

Варто зазначити що серед областей з найбільшим відновленням медичної інфраструктури також є Дніпропетровщина.

Міністерство охорони здоров’я разом із партнерами продовжує працювати задля повноцінної праці лікарів та забезпечення потрібної медичної допомоги пацієнтам.

Раніше ми писали, що у Дніпрі понад 1 800 вимушених переселенців уже отримали безкоштовні продуктові набори від міста.

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