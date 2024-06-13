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  • Житель Дніпропетровщини мобілізувався до ЗСУ, аби працювати шпигуном на РФ

Житель Дніпропетровщини мобілізувався до ЗСУ, аби працювати шпигуном на РФ

Сьогодні 20:33
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На Дніпропетровщині викрили "крота".

Новости Днепра про Житель Дніпропетровщини мобілізувався до ЗСУ, аби працювати шпигуном на РФ

Служба безпеки України викрила “крота”, який мобілізувався до ЗСУ, аби шпигувати за військовими та передавати дані своїм російським кураторам. 

За інформацією СБУ, мешканець Дніпропетровщини, який у 2000-х роках закінчив московський державний університет, під час навчання в РФ потрапив у поле зору воєнної розвідки. Після закінчення московського вишу він повернувся в Україну, де тривалий час перебував в “режимі очікування” ворожих завдань.

У 2023 році йому наказали мобілізуватися до ЗСУ. Його бригада потрапила на Бахмутський напрямок. Перебуваючи на прифронтовій території, “кріт” російського ГРУ збирав розвіддані про місця базування та переміщення українських військ. Спілкувався з кураторами через чат-бот. 

Коли зрозумів, що його можуть викрити, втік зі служби та хотів поїхати за кордон. Однак співробітники СБУ поетапно задокументували його злочини і затримали фігуранта на прикордонні Вінницької області.

Зраднику загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Новости Днепра про Житель Дніпропетровщини мобілізувався до ЗСУ, аби працювати шпигуном на РФУкраїнська

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