У Дніпрі понад 1 800 вимушених переселенців уже отримали безкоштовні продуктові набори від міста

Зараз будь-яка допомога важлива і потрібна.

У Дніпрі з березня ВПО отримують безкоштовні набори продуктів харчування, придбані коштом міста. У них є тушковане м’ясо, каші, галетне печиво, вермішель, чай, кава тощо. Щомісячно отримувати таку допомогу від міста можуть внутрішньо переміщені особи, зареєстровані у Дніпрі після 24 лютого 2022 року. Вони мають проживати у місцях тимчасового компактного проживання (МТКП) та належати до однієї з наступних категорій: особи похилого віку; особи з інвалідністю; матері із дітьми; недієздатні особи; діти віком від 3-х до 18 років.

Вимушені переселенці, які прибули до Дніпра та вперше звернулися до управлінь соціального захисту населення міської ради за отриманням довідки ВПО, проживають у МТКП та не належать до вищезазначених категорій, також мають право отримати такий набір — одноразово.

«Я приїхала до Дніпра з Бахмута в жовтні 2022 року. Нас у родині четверо. Ми з чоловіком та двоє дітей. Одному 7 років, іншому рік. Сьогодні вперше отримала продуктові набори від міста. Зараз такі часи, що будь-яка допомога потрібна і важлива. Адже двоє маленьких дітей, я в декреті, оренда житла. Зараз важко. Дякуємо місту за таку підтримку», — каже Галина Тищенко.

«Продуктові набори видають і ВПО, які перебувають у складних життєвих обставинах та отримують соціальні послуги Дніпровського міського центру соціальних служб. На сьогодні близько 2 900 переселенців вже звернулися із заявами на набори продуктів харчування, із яких понад 1 800 вже їх отримали. У травні заплановано роздати 1 066 наборів продуктів харчування», — прокоментувала Юлія Крохмаль, завідувачка сектору соціального захисту внутрішньо переміщених осіб управління у справах ветеранів та внутрішньо переміщених осіб департаменту соціальної політики Дніпровської міськради.

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