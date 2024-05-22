В Україні каратимуть за неоновлення даних у реєстрі: які штрафи

Чоловіків, які ухиляються від мобілізації, будуть притягати до кримінальної відповідальності.

Про це повідомив ТСН.ua посилаючись на коментарій від народної депутатки та членкині Комітету з питань нацбезпеки, оборони й розвідки Ірини Фріз:

Штрафи (від 17 тис. грн. до 25 тис. 500 грн.) встановлені за порушення військового обліку. Тобто це штрафи за неоновлення даних. У разі, якщо військовозобов’язаний не оновив дані і не сплатив штраф, залишається в “сірій зоні”, то він вважається ухилянтом і до нього застосовується стаття про порушення закону про мобілізацію. Це передбачає кримінальну відповідальність, загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі.

Один з парламентарів зізнався, що наразі не може дати чітку відповідь щодо подвоєння несплачених штрафів та термінів їх сплати.

Однак, згідно коментарів адвокатів Сергія Старенького та Миколи Максимова, в разі несплати відкривається виконавче впровадження, яке тягне за собою додаткові витрати, а в разі сплати особа начебто підтверджує здійснення правопорушення.

Раніше ми писали, що житель Кривого Рогу двічі відмовився взяти повістку від ТЦК: що вирішив суд.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: