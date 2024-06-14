У Нікополі мародер обікрав кафе, яке постраждало від обстрілів

У Нікополі чоловік скористався відсутністю власників у понівеченому кафе та обікрав його.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Дніпропетровської області з посиланням на матеріали Нікопольського РУП.

За попередньою інформацією, подія сталася 1 березня близько сьомої години вечора 35-річний чоловік, який раніше вже був судимий за мародерство, вирішив викрасти цінне майно з пошкодженого кафе. Він, скориставшись отвором у стіні, який утворився внаслідок ворожої атаки, легко заліз усередину та поцупив газовий двохконтурний котел, магнітофон та циркулярний насос для опалення. Викрадене майно злочинець продав, його сума становила близько 50 тисяч гривень.

Вже в квітні злочинець вчинив ще дві крадіжки з території приватних домоволодінь, де люди не мешкають через постійні атаки країни-агресора. Своїми діями останній завдав матеріальних збитків трьом потерпілим. Частину поцупленого вдалося повернути власникам, серед них: ноутбук, планшет, телефон, ліхтар на сонячних батареях та інше, – доповіли у публікації.

12 червня мародеру повідомили про підозру за трьома фактами кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 (крадіжка в умовах воєнного стану) Кримінального Кодексу України.

Нагадаємо, вчора ми писали, що у жительки Кривого Рогу, яка постраждала від ракетного удару, забрали всі гроші, поки вона була в лікарні.

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