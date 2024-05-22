Днепропетровщина — в пятерке областей с наибольшим разрушением медучреждений

Ранее мы писали, что в Днепре более 1800 вынужденных переселенцев уже получили бесплатные продуктовые наборы от города .

Министерство здравоохранения вместе с партнерами продолжает работать для полноценного труда врачей и обеспечения нужной медицинской помощи пациентам.

Стоит отметить, что среди областей с наибольшим восстановлением медицинской инфраструктуры также есть Днепропетровщина.

Наибольшие потери, кроме Днепропетровщины, понесли Харьковщина, Донетчина, Николаевщина, Киевщина, Черниговщина, Запорожье и Херсонщина.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины.

За время полномасштабной войны страной агрессором были повреждены 1604 объекта медучреждений и еще 211 разрушены полностью.

Днепропетровская область входит в пятерку областей с наибольшими разрушениями медучреждений.

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