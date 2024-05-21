Біля пам’ятника Шевченка у Дніпрі висадять лаванду

Територію біля пам'ятника Шевченку на Монастирському острові причепурять.

Галявину лаванди висадять біля пам’ятника Шевченку, що на Монастирському острові.

Місцеві мешканці нещодавно звернули увагу на те, що по всьому місту квітнуть гарні квіти, а ось біля одного з найвідоміших пам’ятників Дніпра нічого не висадили.

Цієї весни Дніпро був весь у квітах, ми захоплювалися цією красою. Але біля пам’ятника Т.Г.Шевченка на Монастирському острові жодної квіточки досі. Як це?, – запитала у Громадської ради Дніпра місцева мешканка Антоніна.

Виявилося, що Департамент парків та рекреацій планує посіяти біля пам’ятника лаванду. Наразі роботи з підготовки території для висадження цих багаторічних насаджень уже тривають.

Посіють рослину тут у червні, тож невдовзі біля пам’ятника Шевченку ростиме лаванда.

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