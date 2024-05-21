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Біля пам’ятника Шевченка у Дніпрі висадять лаванду

Сьогодні 19:30
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Територію біля пам'ятника Шевченку на Монастирському острові причепурять.

Новости Днепра про Біля пам'ятника Шевченка у Дніпрі висадять лаванду

Галявину лаванди висадять біля пам’ятника Шевченку, що на Монастирському острові.

Місцеві мешканці нещодавно звернули увагу на те, що по всьому місту квітнуть гарні квіти, а ось біля одного з найвідоміших пам’ятників Дніпра нічого не висадили.

Цієї весни Дніпро був весь у квітах, ми захоплювалися цією красою. Але біля пам’ятника Т.Г.Шевченка на Монастирському острові жодної квіточки досі. Як це?, – запитала у Громадської ради Дніпра місцева мешканка Антоніна.

Виявилося, що Департамент парків та рекреацій планує посіяти біля пам’ятника лаванду. Наразі роботи з підготовки території для висадження цих багаторічних насаджень уже тривають.

Посіють рослину тут у червні, тож невдовзі біля пам’ятника Шевченку ростиме лаванда. 

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