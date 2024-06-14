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Над Дніпропетровщиною помітили великі зграї наполоханих птахів: еколог пояснив, чому вони такі налякані

Сьогодні 13:32
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Над Нікополем кружляють великі зграї наполоханих птахів.

Новости Днепра про Над Дніпропетровщиною помітили великі зграї наполоханих птахів: еколог пояснив, чому вони такі налякані

Днями над Нікополем помітили зграю лебедів чи лелек, які наполохано кружляли над центром міста. Містяни припустили, що птахів налякали обстріли. Свою версію того, чому пернаті так дивно себе поводили також озвучив еколог Юрій Бабінін.

За словами Юрія, через Нікополь проходить Дніпровський меридіанний міграційний шлях, який тягнеться уздовж річища Дніпра з найбільшою концентрацією перелітних птахів. Цей шлях активно використовують водоплавні та прибережні птахи – гуси, качки, гагари, кулики, мартини, крячки та інші.

На водоймах зупиняються великі зграї гусей, качок, лебеді, мартини, крячки, на луках і болотах – журавлі, кулики та інші, на деревах і кущах – багато видів горобцеподібних птахів: зяблики, дрозди, вівсянки, шпаки, вільшанки, вівчарики, кропив’янки, мухоловки.

А неспокійними птахи є через те, що більша частина цього міграційного коридору проходить над зоною бойових дій.
 
Усе це стає причиною неспокою птахів, їх виснаження через зміну маршрутів чи відсутності можливості відпочити, та потрапляння під обстріли, – зазначив еколог.
 

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Новости Днепра про Над Дніпропетровщиною помітили великі зграї наполоханих птахів: еколог пояснив, чому вони такі наляканіУкраїнська

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