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На Дніпропетровщині 14 червня пролунають вибухи: у чому справа

Сьогодні 10:12
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Сьогодні у Кривому Розі пролунають вибухи.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині 14 червня пролунають вибухи: у чому справа

Про це повідомив Олександр Вілкул у Telegram-каналі.

Об 11:00 в Інгулецькому районі у виробничих цілях будуть проведені випробувальні вибухові роботи у кар’єрі ПрАт “ІНГЗК”.

О 13:00 у Тернівському районі у кар’єрі “Першотравневий” ПрАТ “ПІВНГЗК” у виробничих цілях буде проведено плановий вибух.

Виробничі вибухи контролюються, причин для занепокоєння немає, – попередив Вілкул.

Нагадаємо, сьогодні ми писали, що відомий художник намалював будинок, який був зруйнований ворогом у Кривому Розі.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині 14 червня пролунають вибухи: у чому справаУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині 14 червня пролунають вибухи: у чому справаРусский

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