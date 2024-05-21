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  • Інститут нацпам’яті вимагає перейменувати “Катеринославхліб”, чию продукцію продають в Дніпрі

Інститут нацпам’яті вимагає перейменувати “Катеринославхліб”, чию продукцію продають в Дніпрі

Сьогодні 17:28
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"Катеринославхлібу" більше може не бути.

Новости Днепра про Інститут нацпам'яті вимагає перейменувати

Інститут національної пам’яті звернувся до “Катеринославхлібу”, аби підприємство здійснило ребрендинг в рамках закону про деколонізацію. Про це йдеться в Telegram-каналі “Деколонізація. Україна”.

Усе почалося місяць тому, коли один із покупців звернув увагу на те, що в магазинах Дніпра досі продається продукція зі згадкою колишньої назви міста. І все б нічого, але Катеринослав – ім’я, яке символізує імперське минуле, тому згадки про нього мають зникнути з публічного простору згідно з новим законом про деколонізацію. 

І ось нещодавно на скаргу відповіли представники Українського інституту національної пам’яті, які пообіцяли звернутися до підприємства щодо розв’язання цього питання.

Інститут національної пам’яті звернеться до “Катеринославхлібу”, аби ті здійснили ребрендинг в рамках деколонізації. Вражає, що хтось додумався до такої назви і продовжує випускати продукцію зараз, – йдеться у повідомленні тг-каналу “Деколонізація. Україна”.

Новости Днепра про Інститут нацпам'яті вимагає перейменувати

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