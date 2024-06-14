В ООН прокоментували ракетний удар по Кривому Рогу

Деніз Браун засудила удар РФ по житловому району Кривого Рогу.
“Я приголомшена численними жертвами вчорашньої атаки на місто Кривий Ріг, у результаті якої загинули та були поранені мирні жителі, включно з дітьми. Удари Збройних сил РФ по українських містах продовжують приносити величезні людські втрати. Це неприпустимо. Слід поважати міжнародне гуманітарне право”, – йдеться у пості Деніз Браун у мережі Х.
Гуманітарна місія ООН в Україні повідомила, що під час атаки загинули та були поранені цивільні особи, у тому числі діти, у житловому районі. Пошкоджені навчальні заклади та численні житлові будинки.
Нагадаємо, сьогодні,14 червня, у Кривому Розі оголошено день жалоби за 9 загиблими внаслідок ракетного удару 12 червня. Окупанти завдали удару по місту балістичною ракетою “Іскандер-М” із території тимчасово окупованого Криму.
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