Боєць з Дніпровської бригади став чемпіоном світу з карате

Військовий, який служить в 93-й бригаді Холодний Яр, виборов дві нагороди на Чемпіонаті світу з карате.

Чемпіонат світу з караке ІРІГУМІ-ГО та ІРІГУМІ-ДЗЮ проходив 11-12 травня у Польщі, в місті Щецін. Микола Соя, який служить в лавах 93-ї бригади Холодний Яр, здобув золото в дисципліні ІРІГУМІ-ДЗЮ та став чемпіоном світу. Також він виборов срібло в дисципліні ІРІГУМІ-ГО.Про це повідомили на сторінці 93-ї бригади Холодний Яр у Facebook.

“Микола Соя, старший лейтенант в реактивній батареї холодноярців, виборов для України дві нагороди у вагових категоріях до 84-х кг, а саме: золото в дисципліні ІРІГУМІ-ДЗЮ та срібло в дисципліні ІРІГУМІ-ГО”, – йдеться в повідомленні.

У бригаді розповіли, що Микола Соя народився на Миколаївщині в місті Вознесенськ. В чотири роки батько подарував йому кімоно на День народження та привив любов до спорту. Після школи чоловік пішов навчатися на військового та у 2020 році долучився до лав 93-ї бригади Холодний Яр, у якій служить і досі.

Під час служби, незважаючи на обстріли та інші перешкоди, Микола з позивним “Монах” продовжував тренуватися.

“Я мав лише небо над головою, штангу та підручні засоби. Просив свого командира взвод, щоб він десь бив мене, десь спарингував, попередивши не бити у відповідь”, – розповів Микола Соя.

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