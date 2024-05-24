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Вибив стіну в гаражі: у Дніпрі злодій з досвідом викрав автівку

Сьогодні 12:58
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Злодій з досвідом вигадав оригінальний спосіб, аби викрасти авто з гаража.

Новости Днепра про Вибив стіну в гаражі: у Дніпрі злодій з досвідом викрав автівку

У Дніпрі правоохоронці затримали автовикрадача. До поліції 28 квітня звернувся місцевий житель, який поскаржився на те, що в нього викрали авто з гаража в Новокодацькому районі. Невідомий злодій вибив стіну приміщення, де стояла машина, а потім заліз всередину та заволодів чужою Toyota RAV4.

За декілька днів автівку знайшли у полі на території Дніпровського району. Викрадачем авто виявився 36-річний житель Дніпра, який вже неодноразово мав проблеми із законом. Тільки в цьому році він вийшов із в’язниці, але вже встиг скоїти злочин.

Чоловіка взяли під варту та оголосили йому про підозру ч. 2 ст. 289 КК України. За злочин йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Новости Днепра про Вибив стіну в гаражі: у Дніпрі злодій з досвідом викрав автівку

Новости Днепра про Вибив стіну в гаражі: у Дніпрі злодій з досвідом викрав автівку

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Новости Днепра про Вибив стіну в гаражі: у Дніпрі злодій з досвідом викрав автівкуУкраїнська Новости Днепра про Вибив стіну в гаражі: у Дніпрі злодій з досвідом викрав автівкуРусский

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