Вибив стіну в гаражі: у Дніпрі злодій з досвідом викрав автівку

У Дніпрі правоохоронці затримали автовикрадача. До поліції 28 квітня звернувся місцевий житель, який поскаржився на те, що в нього викрали авто з гаража в Новокодацькому районі. Невідомий злодій вибив стіну приміщення, де стояла машина, а потім заліз всередину та заволодів чужою Toyota RAV4.
За декілька днів автівку знайшли у полі на території Дніпровського району. Викрадачем авто виявився 36-річний житель Дніпра, який вже неодноразово мав проблеми із законом. Тільки в цьому році він вийшов із в’язниці, але вже встиг скоїти злочин.
Чоловіка взяли під варту та оголосили йому про підозру ч. 2 ст. 289 КК України. За злочин йому загрожує до 8 років позбавлення волі.
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