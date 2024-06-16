На Днепропетровщине пожарные не дали распространиться возгоранию

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Инцидент произошел сегодня, 16 июня, на улице Днепровской.
6 июня в 08:39 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения, расположенного на улице Днепровского города Павлоград. Прибывшие по вызову спасатели установили, что занялось перекрытие дома и домашнее имущество на чердаке на площади 2,5 кв.м, — сказано в сообщении.
Пожар был ликвидирован через 20 минут. К счастью, погибших и травмированных нет.
Сегодня мы писали о том, что оккупанты утром атаковали Никополь.
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