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Трое гребцов с Днепропетровщины завоевали «бронзу» на этапе Кубка мира

Сегодня 19:44
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Трое гребцов из Днепропетровской области стали призерами этапа Кубка мира.

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Об этом сообщает Отделение НОК Украины в Днепропетровской области.

В польском городе Познань Днепропетровщину представляли Олег Кравченко, Иван Довгодько и Александр Надтока.

Спортсмены соревновались в составе мужской восьмерки в финале Кубка мира (III этап) в Познани (Польша).

Украина-1 в составе Максима Боклаженко, Николая Мазура, Ивана Довгодько, Александра Надтока, Дмитрия Гулы, Олега Кравченко, Сергея Гриня, Алексея Селиванова и рулевой Анастасии Козырь стали бронзовыми призерами. Они продемонстрировали третий результат со временем 5:41.19, — говорится в сообщении Отделения НОК Украины.

Победу одержали Австралийцы, второе место заняли гребцы из Германии.

Сегодня мы писали о том, что в Днепре наблюдается настоящее нашествие жуков-оленей.

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