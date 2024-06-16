На Днепропетровщине женщину ограбили в подъезде

В Кривом Роге правоохранители задержали мужчину за грабеж.

Об этом сообщает Криворожское районное управление полиции.

Подозреваемый выхватил у местной жители сумку и скрылся.

Преступление произошло 16 мая в одной из многоэтажек на территории Покровского района города. Полицейские выясняли, что мужчина зашел в подъезд вместе с потерпевшей и выхватил из ее рук сумку, — говорится в сообщении правоохранителей.

Полиция задержала грабителя по приметам.

Задержанному сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 186 (грабеж) УКУ.

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