На Днепропетровщине женщину ограбили в подъезде

Об этом сообщает Криворожское районное управление полиции.
Подозреваемый выхватил у местной жители сумку и скрылся.
Преступление произошло 16 мая в одной из многоэтажек на территории Покровского района города. Полицейские выясняли, что мужчина зашел в подъезд вместе с потерпевшей и выхватил из ее рук сумку, — говорится в сообщении правоохранителей.
Полиция задержала грабителя по приметам.
Задержанному сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 186 (грабеж) УКУ.
Сегодня мы писали о том, что в реке Самаре рыбный патруль обнаружил 24 браконьерские сетки.
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