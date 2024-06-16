На войне погиб Герой из Днепропетровской области Антон Гусаков

В боях за Украину погиб Воин из Никополя Антон Гусаков.

Об этом сообщил городской голова Никополя Александр Саюк.

6 июня 2024 года мужественно исполнив военный долг, в бою за Украину, ее свободу и независимость, погиб наш земляк солдат Гусаков Антон Олегович 05.08.1984 г.р. — говорится в сообщении главы города.

До войны мужчина работал на предприятиях города. В прошлом году Антон был призван в ряды ВСУ.

У Героя осталась мать, отец и брат.

Редакция выражает искренние соболезнования родным, близким и побратимам Защитника Украины.

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