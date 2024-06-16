В Германии простились с убитой 9-летней девочкой из Днепропетровской области

Об этом сообщила администрация города в соцсетях.
Мэр Дебельна на церемонии прощания отметил, что сейчас очень важно поддержать родных и близких девочки.
На церемонию пришли около 2500 тысяч человек.
Церковь позволила участникам акции запустить воздушные шарики в небо, в знак уважения.
Многие зажгли свечи возле администрации.
Напомним, что мёртвого ребенка обнаружили возле лесных дорожек, в подлеске непроходимой местности.
В Чехии задержан подозреваемый в совершении преступления, 36-летний гражданин Молдовы.
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