В Германии простились с убитой 9-летней девочкой из Днепропетровской области

В немецком городе Дебельн простились с убитой 9-летней Валерией.

Об этом сообщила администрация города в соцсетях.

Мэр Дебельна на церемонии прощания отметил, что сейчас очень важно поддержать родных и близких девочки.

На церемонию пришли около 2500 тысяч человек.

Церковь позволила участникам акции запустить воздушные шарики в небо, в знак уважения.

Многие зажгли свечи возле администрации.

Напомним, что мёртвого ребенка обнаружили возле лесных дорожек, в подлеске непроходимой местности.

В Чехии задержан подозреваемый в совершении преступления, 36-летний гражданин Молдовы.

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