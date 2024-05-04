Враг обстреливал Никополь в течение дня: пострадала 57-летняя женщина

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
В течение дня враг обстреливал Никополь. По городу попал из артиллерии и дронами-камикадзе. Пострадала 57-летняя женщина. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести. Возникли пожары в двух домовладениях. Огонь уничтожил гараж и авто, — говорится в сообщении главы ОВА.
Был поврежден частный дом и хозяйственная постройка. Пожарные повсюду локализовали огонь.
Изуродованы 17 домов и 6 хозяйственных построек. Разбиты гаражи, авто и солнечные панели. Задело и линию электропередач.
Сегодня мы писали о том, что ночью над Днепропетровщиной силы ПВО уничтожили 5 «шахедов».
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