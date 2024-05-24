Графики отключений света в Днепре можно найти в чат-боте ДТЭК: как это сделать

Теперь найти плановые графики выключения света в Днепре можно в чат-боте ДТЭК. Он работает в Viber и Telegram.

Чтобы найти информацию об отключении света в вашем доме, нужно в поиске мессенджера Viber или Telegram ввести «ДТЭК Днепровские электросети». Также можно перейти по прямой ссылке Viber или Telegram. Далее следовать подсказкам меню: зарегистрироваться с помощью номера телефона, ввести номер лицевого счета, нажать кнопку “График стабилизационных отключений”.

Напомним, что сейчас в Днепропетровской области выключают свет по графику. Они действуют по указанию Укрэнерго из-за значительного дефицита электроэнергии.

Графики отключений света могут изменяться, поэтому рекомендуем их периодически проверять.

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