Графіки відключень світла у Дніпрі можна знайти у чат-боті ДТЕК: як це зробити

Щоб знайти інформацію про вимкнення світла у вашому будинку, потрібно у пошуку месенджера Viber або Telegram ввести «ДТЕК Дніпровські електромережі». Також можна перейти за прямим посиланням Viber або Telegram. Далі слідувати за підказками меню: зереєструватися за допомогою номеру телефону, ввести номер особового рахунку, натиснути кнопку “Графік стабілізаційних відключень”.
Нагадаємо, що зараз у Дніпропетровській області вимикають світло за графіками. Вони діють за вказівкою Укренерго через значний дефіцит електроенергії.
Графіки відключень світла можуть змінюватися, тому радимо їх періодично перевіряти.
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