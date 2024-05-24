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  • Графіки відключень світла у Дніпрі можна знайти у чат-боті ДТЕК: як це зробити

Графіки відключень світла у Дніпрі можна знайти у чат-боті ДТЕК: як це зробити

Сьогодні 12:17
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Відтепер знайти планові графіки вимкнення світла у Дніпрі можна у чат-боті ДТЕК. Він працює у Viber й Telegram.

Новости Днепра про Графіки відключень світла у Дніпрі можна знайти у чат-боті ДТЕК: як це зробити

Щоб знайти інформацію про вимкнення світла у вашому будинку, потрібно у пошуку месенджера Viber або Telegram ввести «ДТЕК Дніпровські електромережі». Також можна перейти за прямим посиланням Viber або Telegram. Далі слідувати за підказками меню: зереєструватися за допомогою номеру телефону, ввести номер особового рахунку, натиснути кнопку “Графік стабілізаційних відключень”.

Нагадаємо, що зараз у Дніпропетровській області вимикають світло за графіками. Вони діють за вказівкою Укренерго через значний дефіцит електроенергії.

Новости Днепра про Графіки відключень світла у Дніпрі можна знайти у чат-боті ДТЕК: як це зробити

Графіки відключень світла можуть змінюватися, тому радимо їх періодично перевіряти.

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Новости Днепра про Графіки відключень світла у Дніпрі можна знайти у чат-боті ДТЕК: як це зробитиУкраїнська Новости Днепра про Графіки відключень світла у Дніпрі можна знайти у чат-боті ДТЕК: як це зробитиРусский

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