Розклад руху громадського транспорту у Дніпрі на Великдень

Сьогодні, 5 травня, у Дніпрі відзначають Великдень.

У міській раді міста розповіли про розклад руху громадського транспорту.

За повідомленням Дніпровської міськради, транспорт працює за режимом вихідного дня.

Всі маршрути громадського транспорту працюватимуть у штатному режимі за розкладом вихідного дня. Загалом на маршрути електротранспорту вийде 150 одиниць рухомого складу, – сказано на офіційному порталі міськради.

Мешканці міста зможуть скористатися послугами 92 автобусних маршрутів, з загальною кількістю 629 автобусів (з них 89 – великої місткості).

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