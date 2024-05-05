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Розклад руху громадського транспорту у Дніпрі на Великдень

Сьогодні 09:51
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Сьогодні, 5 травня, у Дніпрі відзначають Великдень.

Новости Днепра про Розклад руху громадського транспорту у Дніпрі на Великдень

У міській раді міста розповіли про розклад руху громадського транспорту.

За повідомленням Дніпровської міськради, транспорт працює за режимом вихідного дня.

Всі маршрути громадського транспорту працюватимуть у штатному режимі за розкладом вихідного дня. Загалом на маршрути електротранспорту вийде 150 одиниць рухомого складу, – сказано на офіційному порталі міськради.

Мешканці міста зможуть скористатися послугами 92 автобусних маршрутів, з загальною кількістю 629 автобусів (з них 89 – великої місткості).

Сьогодні ми писали про успіхи колишнього гравця ФК “Дніпро” в іспанській Ла Лізі.

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Новости Днепра про Розклад руху громадського транспорту у Дніпрі на ВеликденьУкраїнська

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