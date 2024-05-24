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Днепропетровщина – в тройке антилидеров с наибольшим количеством ДТП

Сегодня 10:07
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Днепропетровщина уже второй год возглавляет тройку областей с наибольшим количеством ДТП.

Новости Днепра про Днепропетровщина – в тройке антилидеров с наибольшим количеством ДТП

Согласно существующей статистике с начала этого года Днепропетровская область уже имеет около 6475 ДТП. В результате травмы получили примерно 8155 человек. Кстати, такая статистика превысила промежутки прошлого года: по количеству ДТП на 6%, а по количеству пострадавших в результате аварий — на 8%. 

Таким образом, больше всего дорожных транспортных происшествий с погибшими или травмированными сейчас имеют Днепропетровская, Львовская и Киевская область.

Следует отметить, что, к счастью, Днепропетровщина не вошла в список антилидеров областей, где причиной ДТП стали дети. 

Напомним, ранее мы писали, что в автомобиле люди сгорели живьем: на Днепропетровщине произошло ДТП со смертельным исходом.

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Новости Днепра про Днепропетровщина – в тройке антилидеров с наибольшим количеством ДТПУкраїнська Новости Днепра про Днепропетровщина – в тройке антилидеров с наибольшим количеством ДТПРусский

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