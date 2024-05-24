Днепропетровщина – в тройке антилидеров с наибольшим количеством ДТП

Согласно существующей статистике с начала этого года Днепропетровская область уже имеет около 6475 ДТП. В результате травмы получили примерно 8155 человек. Кстати, такая статистика превысила промежутки прошлого года: по количеству ДТП на 6%, а по количеству пострадавших в результате аварий — на 8%.
Таким образом, больше всего дорожных транспортных происшествий с погибшими или травмированными сейчас имеют Днепропетровская, Львовская и Киевская область.
Следует отметить, что, к счастью, Днепропетровщина не вошла в список антилидеров областей, где причиной ДТП стали дети.
Напомним, ранее мы писали, что в автомобиле люди сгорели живьем: на Днепропетровщине произошло ДТП со смертельным исходом.
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