Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Никополе мародер обворовал кафе, пострадавшее от обстрелов

Сегодня 09:20
просмотров

В Никополе мужчина воспользовался отсутствием владельцев в изуродованном кафе и обокрал его.

Новости Днепра про В Никополе мародер обворовал кафе, пострадавшее от обстрелов Новости Днепра про В Никополе мародер обворовал кафе, пострадавшее от обстрелов Новости Днепра про В Никополе мародер обворовал кафе, пострадавшее от обстрелов

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области со ссылкой на материалы Никопольского РУП.

По предварительной информации, событие произошло 1 марта около семи часов вечера 35-летний мужчина, ранее уже судимый за мародерство, решил похитить ценное имущество из поврежденного кафе. Он, воспользовавшись отверстием в стене, образовавшимся в результате вражеской атаки, легко залез внутрь и украл газовый двухконтурный котел, магнитофон и циркулярный насос для отопления. Похищенное имущество преступник продал, его сумма составила около 50 тысяч гривен.

Уже в апреле преступник совершил еще две кражи с территории частных домовладений, где люди не живут из-за постоянных атак страны-агрессора. Своими действиями последний нанес материальный ущерб трем пострадавшим. Часть украденного удалось вернуть владельцам, среди них: ноутбук, планшет, телефон, фонарь на солнечных батареях и прочее, — доложили в публикации.

12 июня мародёру сообщили о подозрении по трем фактам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 185 (кража в условиях военного положения) Уголовного Кодекса Украины.

Напомним, вчера мы писали, что у пострадавшей от ракетного удара жительницы Кривого Рога забрали все деньги, пока она была в больнице.

Читайте также:

Новости Днепра про В Никополе мародер обворовал кафе, пострадавшее от обстреловУкраїнська Новости Днепра про В Никополе мародер обворовал кафе, пострадавшее от обстреловРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Житель Днепропетровщины мобилизовался в ВСУ, чтобы работать шпионом в РФ
    Новости Днепра
    Вчера 20:33
    Житель Днепропетровщины мобилизовался в ВСУ, чтобы работать шпионом в РФ

    В Днепропетровской области разоблачили "крота".

    На Днепропетровщине мужчина угрожал своей семье гранатой
    Новости Днепра
    Вчера 17:54
    На Днепропетровщине мужчина угрожал своей семье гранатой

    Мужчина угрожал семье гранатой.

    Пострадали дети: в ОВА сообщили о последствиях ракетной атаки на Новомосковск
    Новости Днепра
    Вчера 16:12
    Пострадали дети: в ОВА сообщили о последствиях ракетной атаки на Новомосковск

    В ОВА сообщили о последствиях ракетной атаки на Новомосковск.

    У пострадавшей от ракетного удара жительницы Кривого Рога забрали все деньги, пока она была в больнице
    Новости Днепра
    Вчера 12:53
    У пострадавшей от ракетного удара жительницы Кривого Рога забрали все деньги, пока она была в больнице

    В Кривом Роге неизвестные ограбили квартиру, изуродованную из-за вражеского удара.

    Последние новости

    В Днепре женщина выпала из окна пятого этажа: комментарий полиции
    В Днепре женщина выпала из окна пятого этажа: комментарий полиции

    На одной из улиц Днепра женщина выпала из окна пятого этажа.

    Сегодня 10:41
    2
    просмотров
    Обломки были даже в желудке: в Днепре спасают бойца на которого сбросили два снаряда из дрона
    Обломки были даже в желудке: в Днепре спасают бойца на которого сбросили два снаряда из дрона

    В Днепре спасают раненого бойца.

    Сегодня 10:31
    0
    просмотров
    В Днепропетровской области 14 июня прогремят взрывы: в чем дело
    В Днепропетровской области 14 июня прогремят взрывы: в чем дело

    Сегодня в Кривом Роге прозвучат взрывы.

    Сегодня 10:12
    1
    просмотров
    Известный художник нарисовал дом, разрушенный врагом в Кривом Роге
    Известный художник нарисовал дом, разрушенный врагом в Кривом Роге

    Известный украинский художник поделился трогательным рисунком.

    Сегодня 08:45
    1
    просмотров
    В Днепре открыли бесплатные летние площадки: где именно и как они работают
    В Днепре открыли бесплатные летние площадки: где именно и как они работают

    В Днепре открыли бесплатные летние площадки для детей на 26 локациях.

    Сегодня 07:12
    2
    просмотров
    Спортсмены из Днепра завоевали 5 медалей на чемпионате Украины
    Спортсмены из Днепра завоевали 5 медалей на чемпионате Украины

    Пятеро воспитанников спортивных школ Днепра заняли призовые места на чемпионате Украины по легкой атлетике.

    Сегодня 06:30
    просмотров
    Погода на 14 июня: в Днепре ожидается переменная облачность
    Погода на 14 июня: в Днепре ожидается переменная облачность

    Хорошего дня, друзья!

    Сегодня 06:15
    4
    просмотров
    В Минздраве заявили, что украинцы злоупотребляют солью: причина – хлеб
    В Минздраве заявили, что украинцы злоупотребляют солью: причина – хлеб

    Украинцы едят много соли.

    Вчера 21:59
    4
    просмотров
    В Днепре 14 июня будут выключать свет по графикам, но всего на четыре часа
    В Днепре 14 июня будут выключать свет по графикам, но всего на четыре часа

    В Днепре будут применяться графики почасовых отключений.

    Вчера 21:28
    7
    просмотров
    Житель Днепропетровщины мобилизовался в ВСУ, чтобы работать шпионом в РФ
    Житель Днепропетровщины мобилизовался в ВСУ, чтобы работать шпионом в РФ

    В Днепропетровской области разоблачили "крота".

    Вчера 20:33
    3
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх