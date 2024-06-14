В Никополе мародер обворовал кафе, пострадавшее от обстрелов

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области со ссылкой на материалы Никопольского РУП.
По предварительной информации, событие произошло 1 марта около семи часов вечера 35-летний мужчина, ранее уже судимый за мародерство, решил похитить ценное имущество из поврежденного кафе. Он, воспользовавшись отверстием в стене, образовавшимся в результате вражеской атаки, легко залез внутрь и украл газовый двухконтурный котел, магнитофон и циркулярный насос для отопления. Похищенное имущество преступник продал, его сумма составила около 50 тысяч гривен.
Уже в апреле преступник совершил еще две кражи с территории частных домовладений, где люди не живут из-за постоянных атак страны-агрессора. Своими действиями последний нанес материальный ущерб трем пострадавшим. Часть украденного удалось вернуть владельцам, среди них: ноутбук, планшет, телефон, фонарь на солнечных батареях и прочее, — доложили в публикации.
12 июня мародёру сообщили о подозрении по трем фактам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 185 (кража в условиях военного положения) Уголовного Кодекса Украины.
Напомним, вчера мы писали, что у пострадавшей от ракетного удара жительницы Кривого Рога забрали все деньги, пока она была в больнице.
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