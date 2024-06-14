Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Над Днепропетровщиной заметили большие стаи напуганных птиц: эколог объяснил, почему они так напуганы

Над Днепропетровщиной заметили большие стаи напуганных птиц: эколог объяснил, почему они так напуганы

Сегодня 13:32
просмотров

Над Никополем кружат большие стаи напуганных птиц.

Новости Днепра про Над Днепропетровщиной заметили большие стаи напуганных птиц: эколог объяснил, почему они так напуганы

На днях над Никополем заметили стаю лебедей или аистов, испуганно круживших над центром города. Горожане предположили, что птиц испугали обстрелы. Свою версию того, почему пернатые так странно вели себя также озвучил эколог Юрий Бабинин.

По словам Юрия, через Никополь проходит Днепровский меридианный миграционный путь, который тянется вдоль русла Днепра с наибольшей концентрацией перелетных птиц. Этот путь активно используют водоплавающие и прибрежные птицы – гуси, утки, гагары, кулики, мартины, крячки и другие.

На водоемах останавливаются крупные стаи гусей, уток, лебеди, мартины, крячки, на лугах и болотах – журавли, кулики и другие, на деревьях и кустах – много видов воробьёвидных птиц: зяблики, дрозды, овсянки, скворцы, ольшанки, янки, мухоловки.

А беспокойны птицы из-за того, что большая часть этого миграционного коридора проходит над зоной боевых действий.

Все это становится причиной беспокойства птиц, их истощения из-за смены маршрутов или отсутствия возможности отдохнуть и попадания под обстрелы, – отметил эколог.

Читайте также:

Новости Днепра про Над Днепропетровщиной заметили большие стаи напуганных птиц: эколог объяснил, почему они так напуганыУкраїнська Новости Днепра про Над Днепропетровщиной заметили большие стаи напуганных птиц: эколог объяснил, почему они так напуганыРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепропетровской области вражеский дрон-камикадзе ранил 17-летнюю девушку
    Новости Днепра
    Сегодня 15:12
    В Днепропетровской области вражеский дрон-камикадзе ранил 17-летнюю девушку

    Сегодня, 14 июня, в результате атаки на Никопольский район пострадала…

    В Никополе мародер обворовал кафе, пострадавшее от обстрелов
    Новости Днепра
    Сегодня 09:20
    В Никополе мародер обворовал кафе, пострадавшее от обстрелов

    В Никополе мужчина воспользовался отсутствием владельцев в изуродованном кафе и…

    Житель Днепропетровщины мобилизовался в ВСУ, чтобы работать шпионом в РФ
    Новости Днепра
    Вчера 20:33
    Житель Днепропетровщины мобилизовался в ВСУ, чтобы работать шпионом в РФ

    В Днепропетровской области разоблачили "крота".

    На Днепропетровщине мужчина угрожал своей семье гранатой
    Новости Днепра
    Вчера 17:54
    На Днепропетровщине мужчина угрожал своей семье гранатой

    Мужчина угрожал семье гранатой.

    Последние новости

    В каких заведениях Днепра можно посмотреть матчи Евро -2024: ТОП-10 мест
    В каких заведениях Днепра можно посмотреть матчи Евро -2024: ТОП-10 мест

    В эту пятницу стартует футбольный чемпионат Европы-2024. В нем будет принимать участие и сборная Украины. Наша команда будет играть 17, 21 и 26 июня.

    Сегодня 15:28
    0
    просмотров
    В Днепропетровской области вражеский дрон-камикадзе ранил 17-летнюю девушку
    В Днепропетровской области вражеский дрон-камикадзе ранил 17-летнюю девушку

    Сегодня, 14 июня, в результате атаки на Никопольский район пострадала девушка.

    Сегодня 15:12
    2
    просмотров
    В ООН прокомментировали ракетный удар по Кривому Рогу
    В ООН прокомментировали ракетный удар по Кривому Рогу

    Координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине Дениз Браун прокомментировала ракетную атаку на Кривой Рог, в результате которой погибли 9 человек.

    Сегодня 14:25
    2
    просмотров
    Два университета Днепра попали во всемирный рейтинг
    Два университета Днепра попали во всемирный рейтинг

    Два вуза Днепра попали во всемирный рейтинг университетов Impact Rankings.

    Сегодня 13:36
    2
    просмотров
    Будьте внимательны: в Днепре внезапно изменился график отключения света
    Будьте внимательны: в Днепре внезапно изменился график отключения света

    В Укрэнерго пересмотрели и изменили график отключения электроэнергии.

    Сегодня 13:10
    3
    просмотров
    В Кривом Роге простились с погибшим от ракетного удара велобайкером
    В Кривом Роге простились с погибшим от ракетного удара велобайкером

    Сегодня, 14 июня, в Кривом Роге простились с велобайкером Артуром Покутним, погибшим от ракетного удара по городу 12 июня.

    Сегодня 12:46
    3
    просмотров
    Богато жить не запретишь: в Днепре под дверь сервисного центра подбросили плазму
    Богато жить не запретишь: в Днепре под дверь сервисного центра подбросили плазму

    В Днепре на Левобережном "выбросили" плазму.

    Сегодня 12:40
    просмотров
    В Украину вернули тела 254 погибших Героев
    В Украину вернули тела 254 погибших Героев

    В Украину репатриировали тела павших защитников.

    Сегодня 12:32
    3
    просмотров
    Сдал 650 литров крови: в Днепре живет 78-летний донор-рекордсмен
    Сдал 650 литров крови: в Днепре живет 78-летний донор-рекордсмен

    78-летний Владимир Николаев из Днепра стал Героем Украины за донорство крови.

    Сегодня 12:13
    1
    просмотров
    Две улицы Днепра планируют перекрыть и сузить на полгода
    Две улицы Днепра планируют перекрыть и сузить на полгода

    В Днепре перекроют тротуар и сузят проезжую часть на двух улицах.

    Сегодня 11:55
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх