Над Днепропетровщиной заметили большие стаи напуганных птиц: эколог объяснил, почему они так напуганы

На днях над Никополем заметили стаю лебедей или аистов, испуганно круживших над центром города. Горожане предположили, что птиц испугали обстрелы. Свою версию того, почему пернатые так странно вели себя также озвучил эколог Юрий Бабинин.
По словам Юрия, через Никополь проходит Днепровский меридианный миграционный путь, который тянется вдоль русла Днепра с наибольшей концентрацией перелетных птиц. Этот путь активно используют водоплавающие и прибрежные птицы – гуси, утки, гагары, кулики, мартины, крячки и другие.
На водоемах останавливаются крупные стаи гусей, уток, лебеди, мартины, крячки, на лугах и болотах – журавли, кулики и другие, на деревьях и кустах – много видов воробьёвидных птиц: зяблики, дрозды, овсянки, скворцы, ольшанки, янки, мухоловки.
А беспокойны птицы из-за того, что большая часть этого миграционного коридора проходит над зоной боевых действий.
Все это становится причиной беспокойства птиц, их истощения из-за смены маршрутов или отсутствия возможности отдохнуть и попадания под обстрелы, – отметил эколог.
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